Москва, , 18:27 — REGNUM Законопроект, уточняющий налогообложение безналичных денежных средств и ценных бумаг, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Речь идёт об уточнении Налогового кодекса в связи с принятыми ранее поправками Гражданского кодекса о цифровых правах. Так, до принятия этого закона безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги считались имуществом, как и другие все остальные денежные средства и ценные бумагами. Соответственно, правила налогообложения для таких активов были едиными. Однако с принятием закона в правоприменительной практике стали возникать разночтения.

Авторы инициативы предлагают уточнить, что правила налогообложения денежных средств и ценных бумаг должны сохраниться одинаковыми, вне зависимости от того, наличные они или безналичные.

«Очевидно, что налоговые последствия операций с денежными средствами не могут зависеть от их формы (наличные или безналичные), равно как и налоговые последствия операций с ценными бумагами должны быть одинаковые вне зависимости от того, имеют они документарную форму или нет», — отмечают авторы инициативы.

Таким образом, авторы инициативы предлагают сохранить правила налогообложения операций с

безналичными денежными средствами и бездокументарными ценными бумагами в том виде, в котором они применялись ранее. В случае принятия закон будет иметь обратную силу — его нормы вступят в силу с 1 октября 2019 года — то есть с момента вступления в силу закона о поправках про цифровые права.