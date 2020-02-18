Москва, , 17:46 — REGNUM Министерство финансов выступает против продления амнистии капиталов в России. Об этом 18 февраля заявил журналистам статс-секретарь, замруководителя ведомства Алексей Сазанов.

«Позиция Минфина — продлевать не нужно», — сказал Сазанов, отметив, что в министерстве не видят необходимости в установлении сроков, «если всё время их переносить».

Напомним, третья программа амнистии капитала, позволяющая безнаказанно задекларировать активы за рубежом и перевести их в российскую юрисдикцию, стартовала в России 1 июня 2019 года и истекает 29 февраля 2020 года.

Амнистия даёт физическим лицам возможность добровольно задекларировать своё зарубежное имущество, активы и счета, а также контролируемые иностранные компании в обмен на освобождение от ответственности за уклонение от уплаты налогов и несоблюдение законодательства о валютном регулировании.