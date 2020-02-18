Симферополь, , 17:27 — REGNUM Представители курортного бизнеса Крыма не понимают, как работать в предстоящем курортном сезоне в случае принятия поправок к федеральному закону «Об основах туристской деятельности». Об этом 18 февраля на открытом совещании в Симферополе заявила соучредитель республиканской общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма» Елена Можаровская.

«У нас под срывом находится сезон-2020, потому что люди не понимают, как работать в правовом поле. Всё законотворчество, которое происходило, вывело нас куда-то не туда. Мы не понимаем, что делать. Они сорвут сезон. Они запустили поезда, но если пойдут проверки, как сказала депутат Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия»), если мы поймём, что пошел «террор», то не будут получать доход ни торговые лавки, ни парикмахерские, ни магазины — все перейдут на доход зимнего варианта. Никакого бюджета не будет», — подчеркнула Можаровская.

Напомним, поправки к «закону Хованской» предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения». В Крыму считают, что их принятие может обернуться потерей полумиллиарда рублей налоговых отчислений и 15 тысяч рабочих мест. Глава республики Сергей Аксёнов и депутаты Государственного совета РК направили обращения к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки.

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