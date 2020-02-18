Симферополь, 18 февраля 2020, 17:27 — REGNUM Представители курортного бизнеса Крыма не понимают, как работать в предстоящем курортном сезоне в случае принятия поправок к федеральному закону «Об основах туристской деятельности». Об этом 18 февраля на открытом совещании в Симферополе заявила соучредитель республиканской общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма» Елена Можаровская.
Напомним, поправки к «закону Хованской» предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения». В Крыму считают, что их принятие может обернуться потерей полумиллиарда рублей налоговых отчислений и 15 тысяч рабочих мест. Глава республики Сергей Аксёнов и депутаты Государственного совета РК направили обращения к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки.
Читайте также: В Госдуме намерены окончательно закрыть лазейки для хостелов