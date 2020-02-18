Москва, 18 февраля 2020, 15:58 — REGNUM Правительство рассматривает вариант расширить сферу применения системы tax free — возможности иностранных граждан вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) с товаров, которые они приобрели в РФ и вывезли за пределы Евразийского союза. Об этом заявил замминстра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
«В настоящее время в правительстве действительно прорабатывается вопрос о расширении эксперимента, увеличении количества точек, где будет возможно получение чеков tax free», — заявил Сазанов.
Система tax free работает в РФ с 2018 года. Перечень мест размещения участников системы устанавливает правительство. Сегодня воспользоваться системой могут розничные магазины в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке, Калининграде и Великом Новгороде.
«Мы сейчас взвешиваем этот вопрос на предмет того, какие финансовые последствия возникнут в результате расширения эксперимента», — отметил Сазанов.
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