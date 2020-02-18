Таганрог, Ростовская область, , 15:57 — REGNUM В Ростовской области тестовые испытания проходит самолёт-амфибия Бе-200ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Уточняется, что серийный поисково-спасательный самолёт оснащён также функцией пожаротушения. После проведения всех необходимых испытаний, «Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России».

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2018 года таганрогский авиазавод подписал контракт на поставку четырёх Бе-200ЧС в США. Спустя год стало известно, что таганрогские самолёты-амфибии заинтересовали Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, модификация Бе-200ЧС была создана на базе Бе-200 для МЧС России. Борт предназначен для поиска, визуального и электронного наблюдения, спасения и эвакуации пострадавших в катастрофах и стихийных бедствиях. На предприятии было налажено серийное производство таких самолётов-амфибий для нужд ведомства. Однако условия выполнения контракта между сторонами стали причиной судебных тяжб.

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