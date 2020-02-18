Москва, , 15:43 — REGNUM Если рассматривать предложение индексации пенсий работающим пенсионерам с точки зрения соблюдения принятых норм, формирования и исполнения бюджета, то, конечно, в этом году вряд ли это возможно осуществить. В этом есть разумное зерно, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Хочется отметить, на это предложение ни в Пенсионном фонде РФ, ни в бюджете деньги не выделялись. А вот на будущее, может быть, и стоит рассмотреть этот вопрос.

Дело в том, что после введения отмены индексации пенсий работающим пенсионерам с 2017 года, численность пенсионеров в этом же году по сравнению с 2016 годом сократилась с 15 тыс. 259 до 9 тыс. 833 тыс. человек.

И это не означает, что все эти пенсионеры предпочли не работать и получать индексируемую пенсию. Это означает, что почти все «ушли в тень». А что это значит для экономики?

Это потеря не только отчислений в социальные фонды, но и потеря от неуплаты НДФЛ. И такая экономия вылилась, может быть, в минимальном доходе Пенсионного фонда РФ, но другие фонды и бюджет недополучили существенные суммы.

Может быть, действительно, стоит еще раз посчитать возможные доходы в бюджет и фонды от работающих пенсионеров и рассмотреть возможность индексации работающим пенсионерам, может быть, немного меньше, чем работающим, но не те 3 балла (это до 250 руб.), на которые сейчас индексируют пенсию», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации Василий Иконников внёс в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

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