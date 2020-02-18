Москва, , 15:32 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на введение электронного документооборота в системе tax free, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Нововведение предполагает оформление электронных чеков в системе tax free, которая функционирует в РФ с 2018 года. Речь о возможности иностранных граждан вернуть налог на добавленную стоимость, который они уплатили за товары, вывезенные за пределы территории Евразийского союза.

Законопроект устанавливает нормы работы электронного документооборота в системе tax free. Так, если закон будет принят во всех трех чтениях, электронные чеки будут использоваться как магазинами, работающими по tax free, так и организациями, которые занимаются компенсацией уплаченных налогов. Кроме того, электронный документооборот также будет применяться в Федеральной налоговой службе и Федеральной таможенной службе РФ.

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