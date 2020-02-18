Москва, , 15:07 — REGNUM С предложением отменить комиссию банков за оплату услуг ЖКХ для пенсионеров обратился сегодня, 18 февраля, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов к президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

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Неверов отметил, что пенсионеры самые добросовестные плательщики, и такая дополнительная нагрузка вызывает возмущение. «ЕР» обсудила этот вопрос с ЦБ РФ. Регулятор не против внести изменения.

«Это такая квазинагрузка. Конечно, сформулируйте предложения для рассмотрения», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об отмене банковской комиссии по переводам граждан за коммунальные услуги может быть внесен в Госдуму в ближайшие месяцы.

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