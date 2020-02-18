Санкт-Петербург, 18 февраля 2020, 12:52 — REGNUM Петербургский завод южнокорейского концерна Hyundai Motors Company выпустил двухмиллионный автомобиль с начала своей работы в 2011 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM. Торжественную церемонию 18 февраля посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Он поздравил работников завода с производственным достижением, отметив, что это предприятие стало первым в России иностранным заводом полного цикла.
«Если измерить длину всех выпущенных вами в Петербурге машин, то получится около четверти экватора. Каждый седьмой российский автомобиль выпускается на вашем заводе, модели, сделанные в Северной столице, стабильно выходят в лидеры продаж, сегодня они не только на рынке СНГ, но и стран Ближнего Востока», — сказал Александр Беглов.
Впрочем, позднее директор завода Сон Кенгсу в своей речи поправил градоначальника, отметив, что его предприятие выпускает каждый шестой автомобиль в России.
Если поставить все машины в линию, то она составит дистанцию от Парижа до Владивостока, указал Сон Кенгсу. «И если лететь вдоль этой линии на самолете, то полет займет 10 часов», — добавил он.
По его словам, все три выпускаемых на петербургском заводе модели, включая бестселлер российского рынка Hyundai Solaris, входят в пятерку самых популярных в стране автомобилей. Двухмиллионный автомобиль завод подарил детскому хоспису.
По словам Александра Беглова, инвестиции компании до 2027 года должны составить более 16,5 млрд рублей. Смольный ожидает, что в 2021 году здесь же будет открыт новый завод по производству двигателей, что создаст около 500 рабочих мест.
«Можете рассчитывать на правительство Петербурга, всячески будем вас поддерживать», — заключил Беглов.
Завод Hyundai в Петербурге выпускает модели Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris. Это самый крупный автомобильный завод в России, после АвтоВАЗа.
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