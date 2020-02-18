Москва, , 12:24 — REGNUM Законопроект о снижении ставки НДС с 20% до 15% внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

«Нужно идти по пути увеличения налогооблагаемой базы, и лучшего пути, чем снижение налога на НДС, нет», — заявил Миронов.

Он надеется, что правительство Михаила Мишустина поддержит предлагаемую «экономически выверенную и абсолютно правильную норму».

«Если мы снизим НДС, мы в первые два года действительно увидим снижение поступлений в бюджет от налога, но уже на третий год получим дополнительную прибыль, потому что увеличится налогооблагаемая база», — указал парламентарий.

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