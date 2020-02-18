Киев, , 12:25 — REGNUM Украинская государственная компания «Укргаздобыча» разработала программу увеличения добычи газа под названием «Тризуб».

Согласно официальной информации, в основе программы три перспективных направления: сверхглубокого бурения, освоения залежей газа из плотных пород и морского шельфа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил и.о. генерального директора «Укргаздобычи» и директор интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов, именно этитри составляющие спасут собственную добычу газа на Украине.

«Если ничего не менять, то вскоре добыча в стране уменьшится кардинально, и Украина скатится в газовую пропасть… Чтобы избежать этого, «Нафтогаз» разработал перспективную программу увеличения добычи газа под названием «Тризуб», — заявил чиновник.

«Всё это очень красиво, даже слишком красиво. Красивая презентация. Красивые истории, красивые обещания, красивые лозунги», — комментирует украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

«Но за всем этим у меня возникал только один вопрос. А газ будет? А когда будет газ? А сколько газа? А газа хватит для кого — населению или также промышленности? А какая будет себестоимость добытого газа? А какими будут тарифы на газ?» — задается вопросом специалист.

Также Корольчук подчеркивает, что нет ответа на вопрос, где Украина возьмет деньги на спасение собственной добычи газа.

«Справедливости ради следует признать, что Фаворов также ограничен в своих оценках, поскольку государство не решило, каким будет будущее этой компании — приватизация, частно-государственное партнерство по отдельным проектам добычи, сохранение активов в руках государства», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 13 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина будет наращивать добычу собственного газа. По его словам, на центральном уровне уже упрощены разрешительные процедуры, внедрены электронные аукционы и разработан комплекс законодательных изменений для «оживления» украинской газодобычи.

До этого власти в Киеве констатировали полный провал программы «20−20», принятой предыдущим правительством страны. Предполагалось, что к 2020 году уровень собственной добычи госкомпании «Укргаздобыча» составит 20 млрд кубометров топлива.