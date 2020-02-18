Москва, , 11:37 — REGNUM Прогнозы Банка России, согласно которым реализация национальных проектов приведёт к ускорению темпов роста ВВП, производят впечатление аутотренинга, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Это производит впечатление дешёвой пропаганды по очень простой причине. Национальные проекты не привели к увеличению расходов федерального бюджета. То есть они не предусматривают роста расходов федерального бюджета. Если у вас нет увеличения расходов бюджета, то это означает, что изменения будут незначительными, — считает Делягин. — Это может быть заметно в отдельных сферах, в отдельных направлениях. Но это не будет иметь макроэкономического значения. Так что в данном случае это (прогнозы Банка России — прим. ИА REGNUM) производит впечатление аутотренинга, когда люди рассказывают сказки обществу, а потом сами же начинают в них верить».

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению экспертов Банка России, «темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5−2% в 2020 году до 2−3% в 2022 году. Это возможно по мере выполнения комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений в российской экономике, включая реализацию национальных проектов».