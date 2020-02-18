Москва, 18 февраля 2020, 11:05 — REGNUM В условиях экономического спада, который переживает России, совершенно непонятно, откуда возьмётся экономический рост, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Банка России, согласно которому рост ВВП России в I квартале 2020 года может составить 2−2,5% в годовом выражении.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, авторы которого предполагают, что рост ВВП России в I квартале 2020 года может составить 2−2,5% в годовом выражении.
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