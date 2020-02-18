Москва, , 11:05 — REGNUM В условиях экономического спада, который переживает России, совершенно непонятно, откуда возьмётся экономический рост, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Банка России, согласно которому рост ВВП России в I квартале 2020 года может составить 2−2,5% в годовом выражении.

«Нарисовать можно всё, что угодно, учитывая качество работы Росстата и некоторых других ведомств, — сказал Делягин. — А если рассуждать всерьёз, то возникает детский вопрос — а за счёт чего будет достигнут этот рост? Конечно, если в два раза занизить инфляцию и рост цен, нарисовать безумный инвестиционный рост в невидимом государством секторе малого бизнеса, то, конечно, можно получить и не такие показатели. Но откуда в условиях наблюдаемого экономического спада возьмётся экономический рост, не совсем понятно. И если Банк России пишет о 2−2,5% роста, то было бы интересно узнать, за счёт чего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, авторы которого предполагают, что рост ВВП России в I квартале 2020 года может составить 2−2,5% в годовом выражении.

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