Хабаровск, , 06:25 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил о том, что регион, которым он управляет, не готов к мусорной реформе. Он также убежден в том, что всероссийская мусорная реформа приведёт Хабаровский край к катастрофе — он утонет в мусоре.

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Главные опасения Хабаровских властей в том, что с приходом регионального оператора более 20 компаний, которые годами собирали мусор, оставались не у дел — люди, работающие там, потеряли бы работу.

Сегодня с вывозом, сбором, утилизацией и хранением бытового мусора в регионе всё обстоит не гладко. Например, в Советской Гавани 66 домов из 657 находятся без управления. Мусор там вывозить некому.

Как выяснило ИА ДВ-Новости, городские власти не знают, что им делать.

«Мы находимся в подвешенном состоянии. В Хабаровском крае определено 19 зон. В каждой должен быть выбран регоператор. Но конкурс прошёл только в Комсомольске-на-Амуре. Никто больше не подавал заявки. Это просто невыгодно — регоператор должен связывать и потребителя, и перевозчика, и перегон», — объяснили в администрации Советской Гавани.

По оценкам краевых властей, Хабаровскому краю необходимо 77 лицензированных площадок для сбора ТБО, но сейчас существует только 2. Ещё три полигона построят в ближайшее время, деньги, 96 млн рублей, заложены в бюджете.

Губернатор края Сергей Фургал категорически против реализации мусорной реформы в крае в таком виде, в котором она сейчас существует.

Сергей Фургал «Если мы войдём в мусорную реформу так, как от меня сейчас требуют, мы либо получим социальный взрыв, либо завалим всё отходами. Не имея полигонов или мест захоронения, делать это и невозможно, и не нужно. Единственный выход — обустроить площадки по временной схеме».

Фургал выразил возмущение непродуманностью реформы, которая грозит региону катастрофой.

Сергей Фургал «Вы мне скажите, как нам исполнить мусорную реформу? У нас в крае дорог нет, 74 населённых пункта электричество от дизелей получает, мазутные котельные стоят, весна наступает — прекращается автомобильное сообщение, наводнения и их последствия, опять же. Будем исправлять то, что можем. Но к мусорной реформе мы не готовы»

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах страны мусорная реформа подверглась критике как властей, так и населения. Так в начале января 2020 года в Приморье произошёл мусорный коллапс. Компании, взявшие на себя обязательства, не смогли их выполнить.