Якутск, , 06:14 — REGNUM Предложение Центробанка изменить критерии для сомнительных операций, из-за которых банк блокирует карту клиента, наоборот, может привести к злоупотреблениям банков по отношению к вкладчикам, чтобы задерживать средства на своих счетах, высказал мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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«Очень сомневаюсь, что блокировка счетов клиентов банков приведёт к желательному эффекту. В первую очередь пострадают средний и малый бизнес, а также индивидуальные предприниматели, так как банки вряд ли решатся блокировать счета крупных предприятий, которые находятся вне всяких ограничений.

За 2019 год объём обналичивания денег в банковском секторе хоть и сократился до 95 млрд рублей, а объём сомнительных транзитных операций снизился до 721 млрд рублей, и это говорит о том, что сейчас появились и используются другие виды транзакций денег», — считает эксперт.

По мнению Юрия Данилова, банковская система России пребывает в кризисе, а система учёта вывода денежных средств за рубеж настолько несовершенна, что цифра в 64 млрд рублей (1 млрд долларов), выведенных за рубеж, составляет около 1−2% от реальной цифры. По данным ЦБ РФ, только в I квартале 2019 года утечка денег из страны достигла 25,2 млрд долларов.

«Это нововведение, наоборот, может привести к злоупотреблениям банков по отношению к клиентам, чтобы задерживать средства на своих счетах», — добавил независимый аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент банки, признавая операции сомнительными, опираются на более чем сто критериев. Центробанк предлагает исключить некоторые из них и ввести новые.