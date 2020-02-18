Москва, , 04:02 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллиардный иск главного управления Московского отделение Фонда социального страхования в лице филиала №11. Ответчиком по делу выступает фирмы основателя металлургической группы «МАИР», несколько лет назад входившего в топ миллиардеров по версии Forbes, Виктора Макушина. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответчиком в деле выступает ЗАО «ПФК Руста». Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций подано 14 февраля 2020 года. Сумма требований — 7737 120 260 рублей. Подробности пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в августе 2000 года для вложений в ценные бумаги. Её уставный капитал — 20,3 тыс. рублей, директор — Владислав Баранов. Учредители — Виктор и Лариса Макушины, Людмила Круглова. ЗАО имело доли в четырёх компаниях Твери и Москвы, но на сегодня они ликвидированы. В их числе — ООО «Маирфинанс».

Виктор Макушин, по версии журнала Forbes, входил в рейтинг «100 богатейших бизнесменов России 2005». В открытых источниках, Макушина называют основателем группы «МАИР», которая занималась вторчерметом и объединяла заводы Тулы, Воронежа, Пензы, Калуги, Орла и Подмосковья.

Напомним, также к «ПФК Руста» в сентябре 2019 года тульское ЗАО «Метар» подало банкротный иск, который в ноябре был признан обоснованным. В отношении компании ввели наблюдение. Следующее заседание по делу назначено на 10 марта 2020 года.