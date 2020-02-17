Минск, , 22:13 — REGNUM Падение ВВП Белоруссии за январь составило 1,9% в сопоставимых ценах к уровню января прошлого года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии (Белстат).

По данным Белстата, валовой внутренний продукт республики в январе 2020 года составил 10,39 млрд белорусских рублей в текущих ценах, что по актуальному курсу Нацбанка Белоруссии составляет $4,7 млрд. Инвестиции в основной капитал в январе сокращены на 3,2% до 1,53 млрд бел.руб.

При этом объём сельхозпроизводства в январе 2020 года вырос на 4,5% до 957,3 млн бел.руб., а промпроизводства — наоборот, упал на 5,8% до 8,5 млрд бел.руб. В частности, падение было отмечено по таким видам экономической деятельности, как «горнодобывающая промышленность» — 96,4% от уровня прошлого года, «обрабатывающая промышленность» — 95%, «снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» — 89,5%.

Отметим, что руководство Белоруссии ищет внешние причины падения экономики, называя основную причину — падение переработки и экспорта нефти. Александр Лукашенко запретил подписывать контракты на импорт российской нефти и с января её поставки рухнули до нулевых значений.

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Выступая 14 февраля в Светлогорске, Лукашенко рассказал о конфиденциальных переговорах с Владимиром Путиным 7 февраля в Красной поляне: «Я Путину прямо сказал: нефть вы нам должны продавать нам дешевле! Потому что вы родные, потому что мы бурили скважины, потому что мы рядом!».

По словам Лукашенко, он сообщил Путину о намерении покупать нефть дороже у «альтернативных» российским поставщиков: «Буду! Даже если будет дороже!». Мотивировал своё решение белорусский лидер в беседе с Путиным так: «Чтобы каждый год 31 декабря в двенадцать часов ночи не стоять перед тобой на коленях».

До этого, 24 января Лукашенко заявил, что российские партнёры его «поставили раком». Белорусский лидер отказался подписывать контракты с российскими поставщиками нефти, добиваясь от них отказа от премии. В Светлогорске он пояснил, что российские поставщики с тонны поставляемой нефти «у нас по $15−16 отрывали», заявив также об отказе выплачивать премию поставщику российского газа.