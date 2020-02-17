Рига, , 18:02 — REGNUM Председатель Совета по фискальной дисциплине Латвии Инна Штейнбука отметила чрезмерный консерватизм латвийских банков в кредитовании, пишет портал Tvnet.lv.

«Борьба с отмыванием денег привела к тому, что сотрудники коммерческих банков боятся собственной тени», — говорит Штейнбука.

По ее словам, отрицательные кредитные ставки Европейского Центробанка теоретически должны были оживить кредитование, но в случае Латвии это не работает.

Штейнбука добавила, что главная причина — слишком сильное регулирование. Коммерческие банки скорее готовы платить Центробанку за хранение средств, чем пускать их в оборот. Это абсурдная ситуация, отметила она.

Кроме того, Штейнбука назвала требования банков к транзакциям клиентов «драконовскими», и отметила, что из-за этого бизнес-среда в Латвии стала менее комфортной.

В этих условиях, считает глава Совета по фискальной дисциплине, Банк Латвии должен взять свою ответственность и обеспечить, чтобы контрольные механизмы в банковской сфере не перешли грань разумного, а кредитование и развитие бизнеса осуществлялись.