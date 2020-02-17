Москва, 17 февраля 2020, 17:59 — REGNUM Население РФ по-прежнему напугано экономическими последствиями 2015 года и поэтому предъявляет небольшой спрос на валютные вклады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля рассказал экономист Сергей Хестанов, комментируя новость о том, что в РФ доля банковских вкладов граждан РФ в иностранной валюте в 2019 году снизилась до 19,6% с 21,5%.
Кроме того, как отметил Хестанов, последний год ставки по банковским вкладам в рублях выше инфляции.
Напомним, как сообщало ТАСС со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), доля банковских вкладов жителей РФ в иностранной валюте в 2019 году снизилась до 19,6% с 21,5%.