Москва, , 17:59 — REGNUM Население РФ по-прежнему напугано экономическими последствиями 2015 года и поэтому предъявляет небольшой спрос на валютные вклады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля рассказал экономист Сергей Хестанов, комментируя новость о том, что в РФ доля банковских вкладов граждан РФ в иностранной валюте в 2019 году снизилась до 19,6% с 21,5%.

«Самый главный фактор — это динамика доходности валютных вкладов, — сказал Хестанов. — По большинству валют она либо вообще нулевая, либо близка к нулю. Это связано с тем, что у российских банков потребности в валютной ликвидности нет, а спрос на валютные кредиты практически равен нулю. Куда их девать? Сейчас все напуганы 2015 годом и не торопятся брать валютные кредиты, а потому спрос на валюту очень небольшой. Для многих это стимул рассмотреть возможность рублёвого вклада».

Кроме того, как отметил Хестанов, последний год ставки по банковским вкладам в рублях выше инфляции.

Напомним, как сообщало ТАСС со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), доля банковских вкладов жителей РФ в иностранной валюте в 2019 году снизилась до 19,6% с 21,5%.