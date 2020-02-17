Москва, , 17:58 — REGNUM Производство легковых автомобилей в России в январе 2020 года сократилось на 19,1%, а в годовом выражении — на 16,5%. Такие данные приводит 17 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Всего, согласно данным ведомства, в минувшем месяце в России было произведено 94,1 тысячи легковых авто.

Производство грузовых транспортных средств в январе упало на 74%, а в годовом выражении — на 12,4%, до 3,7 тысячи единиц.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что рост промышленного производства в России в январе замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,7% в декабре.

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