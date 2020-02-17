Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's понизило свой прогноз по росту ВВП стран G20 в 2020 году с 2,6% до 2,4%. Об этом говорится в распространённом 17 февраля пресс-релизе агентства.

Снижение прогноза связывается со вспышкой коронавируса в Китае, которая, как отмечается, ослабила оптимизм относительно перспектив стабилизации мирового экономического роста в ближайший год.

При этом в 2021 году Moody's ожидает ускорения роста экономики стран «двадцатки» до 2,8%, что совпадает с предыдущим прогнозом агентства.

Прогноз по росту ВВП Китая на 2020 год понижен с 5,8% до 5,2%, прогноз на 2021 год сохранен на уровне в 5,7%.