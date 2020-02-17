Рига, , 17:42 — REGNUM В ходе процесса самоликвидации банка ABLV получены 759,6 млн евро, из них 10,4 млн евро в январе. Об этом пишет портал Dienas Business со ссылкой на отчёт биржи Nasdaq Riga.

Отмечается, что в настоящее время банк готов на 83,7% удовлетворить требования кредиторов — на сумму 1,72 млрд евро. Согласно закону о кредитных учреждениях, в данный момент должны быть погашены требования кредиторов второй — шестой очереди, в том числе, обслуживаемых ранее банком юридических лиц.

Возможными к выплате, согласно требованиям всех процедур, признано пока 856 заявки на сумму 351 млн евро. Активы ABLV банка на 31 января 2020 года составляли 2,35 млрд евро, капитал и резервы — 291,2 млн евро.

Напомним, деятельность банка ABLV была прекращена в феврале 2018 года из-за санкций минфина США. Американская сторона обвинила латвийский банк в отмывании средств.