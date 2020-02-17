Москва, , 17:39 — REGNUM Жители России стали активнее вкладывать средства в банки: за год прирост средств составил 10,1%, при этом более всего выросли вклады в диапазоне от 1,4 до 3 млн рублей. Средний размер вклада вырос в 2019 года на 3,7%, сообщили ИА REGNUM в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

По информации АСВ, активнее всего в прошлом году росли вклады физических лиц в диапазонах от 1,4 млн до 3 млн рублей: по сумме рост составил 15,1%, по числу сбережений — 14,7%. Также значительно выросли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн рублей — на 12,2% как по сумме, так и по числу счетов.

По данным АСВ, в структуре вкладов жителей по-прежнему наибольшая доля приходится на сбережения в диапазоне от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей (36,1%) и свыше 3 млн рублей (32,1%), хотя их доля немного сократилась. Также снизилась с 9% до 8,6% доля вкладов размером менее 100 тыс. рублей. В то же время выросла доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн рублей (с 11,9% до 12,3%) и от 1,4 млн до 3 млн рублей (с 10,3% до 10,9%).

Средний размер вклада физических лиц составил 172 тыс. рублей, что на 3,7% больше уровня 2018 года.

По данным ведомства, на начало 2020 года в банках хранилось 30 549 млрд рублей средств граждан. За год прирост составил 10,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хромов заявлял, что главная причина того снижения доли вкладов в иностранной валюте — укрепление рубля.

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