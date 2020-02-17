Минск, , 17:31 — REGNUM Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба белорусского госконцерна «Белнефтехим».

"Компания «Янгпур» сейчас переориентирована на поставки нефти в Белоруссию, свои объемы она будет направлять на белорусский рынок», — цитирует белорусское агентство «Интерфакс-Запад» представителя пресс-службы госконцерна.

Нефтегазодобывающая компания ОАО «НК «Янгпур» ведет поиск, разведку и разработку месторождений Известинского лицензионного участка, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2013 году российская компания была приобретена за $112 млн белорусской госкомпанией «Белоруснефть» и с тех пор представляет её на российском рынке добычи нефти и газа.

Основными видами деятельности «Янгпур» являются добыча нефти, газа, газового конденсата, первичная переработка нефти, поставка углеводородного сырья и продуктов его переработки предприятиям Российской Федерации и зарубежных стран.

Сейчас в активе НК «Янгпур» семь месторождений (на шести ведется разработка). Годовая добыча нефти и газового конденсата составляет около 260 тыс т товарного продукта, природного газа — около 290 млн кубометров. Реализованный добывающий потенциал предприятия, приведенный к тоннам нефтяного эквивалента (н. э.), составляет около 610 тыс т ежегодно.

Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко заблокировал подписание контрактов на поставку в Белоруссию нефти и газа из России. С января по февраль поставки газа осуществлялись по временному соглашению, и лишь 14 февраля был подписан контракт на поставку российского газа на 2020 год с закреплением прошлогодней цены ($127).

Поставки российской нефти основными экспортёрами прекратились. Около 750 тыс т в I квартале обязалась поставить группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева, остальные поставщики переориентировали свою нефть в дальнее зарубежье.

Всего в 2020 году Белоруссия намерена переработать 24 млн т российской нефти. С целью спасения белорусских НПЗ на их загрузку была направлена добываемая в Белоруссии нефть (около 1,7 млн т в год). Кроме того, Александром Лукашенко был заявлен отбор технологической нефти из магистрального нефтепровода «Дружба», обеспечивающего транзит российской нефти в Евросоюз.

Читайте на эту тему: Лукашенко: я никого не шантажировал — мы просто начнём отбор нефти из трубы