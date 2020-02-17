Москва, 17 февраля 2020, 17:26 — REGNUM Если на выборах президента США победит представитель Демократической партии США, то доллар продолжит слабеть, а госдолг Америки расти, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
А если Трамп проигрывает, то, как полагает Гинько, доллар будет дальше слабеть, потому что представители демократов — это люди, ориентированные на эмиссию доллара, и они будут рады увеличивать госдолг, и слабый доллар для них — не проблема.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, риск девальвации рубля в 2020 году связан с вероятностью наступления мировой рецессии.
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