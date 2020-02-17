Москва, , 17:26 — REGNUM Если на выборах президента США победит представитель Демократической партии США, то доллар продолжит слабеть, а госдолг Америки расти, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Подготовка к выборам президента США идёт в беспрецедентно скандальной обстановке, — сказал Гинько. — И беспрецедентна финансовая и экономическая политика США. ФРС развернулась на 180 градусов, и вместо того чтобы поднимать ставки, как было запланировано на много лет вперёд, они теперь их снижают. Тем самым поставлена под сомнение убеждённость многих в устойчивости доллара. Зато на Уолл-стрит индексы бьют рекорды. Но очевидно, что это имеет политическую подоплёку, и Трамп пытается создать имидж успешного политика, поднявшего американскую экономику. Соответственно, если Трамп будет переизбран на новый срок, он начнёт закручивать гайки по доллару, и эта валюта начнёт укрепляться. А значит, рубль ослабнет».

А если Трамп проигрывает, то, как полагает Гинько, доллар будет дальше слабеть, потому что представители демократов — это люди, ориентированные на эмиссию доллара, и они будут рады увеличивать госдолг, и слабый доллар для них — не проблема.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, риск девальвации рубля в 2020 году связан с вероятностью наступления мировой рецессии.

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