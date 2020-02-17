Ульяновск, , 17:12 — REGNUM В Ульяновске сетевая компания привлечёт исполнителя для оказания консультационных услуг. Речь идёт о разработке бизнес-плана и его экспертизе. Соответствующее извещение опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является акционерное общество «Ульяновская сетевая компания». Закупка проводится у единственного поставщика с начальной ценой договора в размере 5 934 960 рублей, включая НДС (20%).

Согласно проекту договора, речь идёт об оказании консультаций в процессе формирования бизнес-плана предприятия и оценки его выполнения. В том числе требуются услуги по разработке сценарных условий для формирования бизнес-плана, проведения его экспертизы и выработке рекомендаций по повышению качества проекта, реализации комплекса мероприятий по повышению финансово-экономической устойчивости общества и роста его капитализации.

Предполагается, что договор будет действовать в течение 2020 года.