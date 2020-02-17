Вильнюс, , 17:05 — REGNUM МИД Литвы вручил ноту представителям российской дипмиссии в связи с обнаруженным в январе на Куршской косе загрязнении — парафине неизвестного происхождения, который море выбросило на берег в больших количествах. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает прибалтийское новостное агентство BNS.

Вместе с тем литовская сторона также передала письменные объяснения о ситуации с целлюлозно-бумажным заводом Grigeo Klaipėda в Клайпеде, который подозревают в сливе отходов производства в Куршский залив в обход очистных сооружений в течении десятилетия. В своей ноте российская сторона запросила информацию в середине января, указывает BNS.