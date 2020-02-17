Ростов-на-Дону, , 17:04 — REGNUM Управление капитального строительства Ростова-на-Дону ищет подрядчика для выполнения работ по реконструкции роддома. Электронный аукцион объявлен на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Госконтракт планируется заключить на сумму 992,4 млн рублей. В такую стоимость оценивается реконструкция обсервационного корпуса родильного дома №5 в Ростове-на-Дону. Средства подрядчику будут направлены в течение 2020−2022 годов.

ИА REGNUM напоминает, что здание роддома было построено в 1937 году. Оно было признано аварийным в марте 2016 года.

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