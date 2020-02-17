Москва, , 17:02 — REGNUM Если в РФ в 2020 году произойдёт заметное ослабление курса рубля и укрепление курса доллара, то у населения снова проснётся интерес к открытию вкладов в иностранной валюте, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Всё упирается в динамику курса доллара. То есть если произойдёт заметное ослабление стоимости рубля и рост курса доллара, то у населения и компаний снова проснётся интерес к перекладыванию своих активов из рубля в доллары. Пока курс доллара не растёт, не будет и расти доля соответствующих вкладов, — сказал экономист. — Тут есть ещё один ситуационный момент. Это эффект эпидемии коронавируса. Он сказывается в том плане, что люди перестают ездить вообще куда-либо. То есть они стараются меньше перемещаться, что тоже отражается на динамике прироста доли вкладов в иностранной валюте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хромов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что главная причина того, что в 2019 году РФ снизилась доля вкладов в иностранной валюте, это укрепление рубля.