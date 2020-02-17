Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM В отношении петербургской компании «Метрострой», ответственной за строительство городской подземки, ввели процедуру наблюдения. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, свидетельствуют данные из картотеки суда.

В качестве кредиторов в деле обозначены ЗАО «Метробетон», торговая компания «Гермес», ООО «Таск» и АО «Ариэль Металл». Так, последняя компания занимается производством, обработкой и торговлей стальными трубами и другими металлическими изделиями, в иске от 2019 года идет речь о 5 млн рублей, которых компания не смогла дождаться от «Метростроя».

В качестве третьих лиц по делу проходило, в частности, управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, в качестве иных лиц указаны и другие кредиторы «Метростроя», например, Сбербанк, ООО «Зитрон», «Бамард» и другие.

Заметим, еще в 2018 году определением Арбитражного суда ввели процедуру наблюдения в «СМУ-11 Метрострой», где долги по налогам превысили 1 млрд рублей. Затем Федеральная налоговая служба принялась банкротить СМУ-17, сумма исковых требований составила более 96 млн рублей. С ОАО «Метрострой» ФНС тоже попыталась взыскать почти 1 млрд рублей, но в суде удалось добиться мирового соглашения и выплат «в рассрочку».

В декабре 2019 года гендиректор компании Николай Александров был арестован по делу о крупной растрате на поставка щебня при строительстве Фрунзенского радиуса. Позднее его отпустили из СИЗО под домашний арест.

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