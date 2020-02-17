Калининград, , 16:56 — REGNUM По предварительным данным в Калининградской области в 2019 году объём суммарной стоимости производства всей сельхозпродукции составил 41,1 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2018 году. Такие данные сегодня, 17 февраля, огласила пресс-служба регионального правительства.

Выросло и поголовье крупного рогатого скота. За год — на 13%, до 153,9 тыс. голов. Объёмы производства молока подросли за год на 4%, до 184,4 тыс. тонн. По надою на одну корову Калининградская область занимает третье место среди всех субъектов Российской Федерации.

В 2019 году было произведено 93,2 тыс. тонн всех категорий мясных продуктов. Рост за год — 14%.

Рекордным год стал и в производстве зерна. Всего произведено 680 тыс. тонн, что на 69% выше показателя 2018 года.