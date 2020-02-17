Ростов-на-Дону, , 16:54 — REGNUM Скоростная электричка «Ласточка» с 1 апреля соединит Ростов-на-Дону с Анапой и Новороссийском. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД» 17 февраля.

Часть пути будет следовать десять вагонов, затем составы разъединят. Пассажиры пяти вагонов продолжат путь до станции Новороссийск, ещё пяти вагонов — до станции Анапа. В обратном направлении одиночные составы вновь объединят на станции «Девятый километр».

Электрички будут курсировать ежедневно.

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