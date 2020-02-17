Калининград, 17 февраля 2020, 16:37 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал комплексную программу развития центральных и восточных муниципалитетов области, которые отличаются слабым уровнем развития предпринимательской деятельности. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщила пресс—служба регионального правительства.
В списки таких муниципалитетов — Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский, Черняховский и Нестеровский городские округа.
«Общая проблема этих территорий — слабый по сравнению с Калининградом и приморскими муниципалитетами уровень развития предпринимательства, низкая инвестиционная активность, изношенность действующей инфраструктуры», — говорит глава регионального минэкпрома Дмитрий Кусков.
В программе разработаны меры по финансовой поддержки бизнеса, различные инструменты социально-экономического развития. Все 11 муниципалитетов, которые вошли в программу, занимают 67% площади всей Калининградской области.