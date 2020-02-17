Чебоксары, , 16:32 — REGNUM В Канашском районе Чувашии планируется капитально отремонтировать десятикилометровый участок трассы Цивильск — Ульяновск. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 536 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Победитель аукциона должен будет капитально отремонтировать участок дороги А-151 Цивильск — Ульяновск, расположенной в Чувашии (км 54+000 — км 64+000). Речь идёт о десятикилометровом участке, расположенном в Канашском районе.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 536 478 200 рублей, размер обеспечения контракта — 53 647 820 рублей. Соответствующие средства на капремонт предусмотрены в федеральном бюджете.

Подача заявок завершается 26 февраля. Ремонт дорожного участка должен начаться 1 апреля и завершиться к 15 ноября 2020 года.