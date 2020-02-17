Вильнюс, , 16:26 — REGNUM Литва, возможно, может рассчитывать на компенсацию со стороны ЕС за самую масштабную в содружестве эмиграцию из страны и как следствие — драматичное сокращение населения. Об этом ссылаясь на собственные источники в Совете Европы сообщило прибалтийское новостное агентство BNS, которое отмечает, что такая компенсация станет амортизацией при сокращении дотаций ЕС Литве. В новой финансовой перспективе их планируют сократить на 27%, что власти Литвы уже назвали «неприемлемой шоковой терапией».

Переговоры о новом бюджете ЕС состоятся 20 февраля. Размер возможных компенсаций не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва за 30 лет независимости официально потеряла более одного миллиона жителей. В настоящий момент в Литве проживает порядка 2,7 млн человек.