Москва, , 16:26 — REGNUM Проект поправок к федеральному бюджету 2020 года, направленных на реализацию послания президента РФ Владимира Путина, поступят в Госдуму до конца недели. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе заседания комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Думаю, что на этой неделе к нам поступят поправки к федеральному бюджету, связанные с посланием президента», — заявил Макаров.

Он отметил, что комитет может собраться на заседание, чтобы обсудить поправки в госсмету в ходе работы депутатов в регионах в период с 25 по 28 февраля. Как напомнил Макаров, поправки к закону о федеральном бюджете должны быть рассмотрены в течение 25 дней.

«Это вопрос скорости нашей работы, это вопрос как быстро люди получат деньги», — заявил Макаров.