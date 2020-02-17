Минск, , 16:25 — REGNUM За 2019 год из-за рубежа в реальный сектор белорусской экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $10 млрд инвестиций. Об этом говорится в отчёте Белстата об иностранных инвестициях в 2019 году.

«Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (45,1% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (18%), Кипра (7,6%)», — сказано в отчёте белорусского статкомитета.

При этом на долю прямых иностранных инвестиций пришлось $7,2 млрд или 72,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Белоруссия инвестировала за рубеж в прошлом году $5,8 млрд — столько вложили организации республики (кроме банков). И снова основной поток пришёлся на Россию (61,9% от всех направленных инвестиций). Также получили белорусские инвестиции организации Украины (15,5%) и Британии (9,8%). На долю прямых белорусских инвестиций за рубеж пришлось 91%.

Напомним, Белоруссия является региональным аутсайдером по привлечению прямых иностранных инвестиций. Минфин Белоруссии при подсчёте инвестиций также учитывает задолженность.