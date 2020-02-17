Москва, , 16:22 — REGNUM Рост промышленного производства в России в январе 2020 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,7% в декабре. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом за месяц, согласно оценке ведомства, промпроизводство снизилось на 17,3%, а с исключением сезонного и календарного факторов — на 0,8%.

Наибольший рост в январе был зафиксирован в обрабатывающих производствах — на 3,9% в годовом выражении. В водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов рост составил 1% в годовом выражении.

Производство в сфере добычи полезных ископаемых в январе снизилось на 0,4% в годовом выражении, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром зафиксирован — на 4,7%.