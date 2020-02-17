Москва, , 16:22 — REGNUM Главная причина того, что в 2019 году РФ снизилась доля вкладов в иностранной валюте, это укрепление рубля, считает экономист Михаил Хромов. Об этом он заявил 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие данные Агентства по страхованию вкладов.

«Основной фактор снижения доли валютных вкладов населения — это укрепление рубля, — сказал Хромов. — Здесь я полностью разделяю мнение АСВ. За 2019 г. рубль укрепился к доллару на 11%. При этом сам объём валютных вкладов физлиц вырос в 2019 г. с 87,9 млрд до 96,5 млрд долларов. То есть почти на 10%. Это примерно соответствует темпу прироста рублёвых вкладов (тоже около 10%). Таким образом, при стабильном рубле доля валютных вкладов осталась бы неизменной. Однако укрепление рубля в 2019 году привело к тому, что рублёвый эквивалент вкладов в иностранной валюте за год сократился примерно на 1,5%. Это и обусловило снижение доли вкладов в иностранной валюте в общем объёме банковских депозитов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Гинько, российские банки не проводят политики по привлечению вкладов в иностранной валюте.

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