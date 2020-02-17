Милан, Италия, , 16:13 — REGNUM Сотрудники авиакомпании Air Italy в понедельник, 17 февраля, провели вторую акцию протеста в миланском аэропорту «Мальпенса».

Они требуют от работодателей пересмотреть решение о ликвидации компании.

На стороне работников выступают также профсоюзные деятели и министры, однако наблюдатели полагают, что это ничего не изменит.

По заявлениям руководителей Air Italy, компания будет ликвидирована в связи с хроническими финансовыми проблемами, последний рейс должен быть совершен 25 февраля.