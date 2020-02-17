Москва, , 16:10 — REGNUM Российские банки не проводят политики по привлечению вкладов в иностранной валюте, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2019 в РФ уменьшилась доля банковских вкладов в иностранной валюте.

«На мой взгляд, это в числе прочего связано с тем, что за последние полтора года мы видели укрепление стоимости рубля по отношению к доллару и евро, — сказал Гинько. — Люди разочарованы динамикой. На фоне роста инфляции ожидалось, что курс евро и доллара вырастет. Последние полтора года этого не наблюдается. Наступает разочарование. Вклады в евро уже почти невозможно найти. А по долларам проценты очень низки и почти близки к нулю. Доходность очень невысокая. Кроме того, нет политики банков по привлечению вкладов в иностранной валюте».

Напомним, как ранее сообщило ТАСС со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ), доля банковских вкладов граждан РФ в иностранной валюте в 2019 году снизилась до 19,6% с 21,5%.