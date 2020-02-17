Уфа, , 16:24 — REGNUM Сертификаты дошкольного образования внедряют в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, проект «Сертификат дошкольного образования» разработан в Министерстве образования и науки Башкирии. При помощи сертификата, родители смогут получить место в частном детском дошкольном учреждении за такую же оплату, как и в муниципальном.

По словам первого заместителя министра образования и науки Башкирии Ильдара Мавлетбердина, в городе Стерлитамак данный пилотный проект начал работу в ноябре прошлого года. За это время было выдано 200 сертификатов. Таким образом, в этом городе обеспеченность детей до трёх лет местами в детских садах выросла с 74 до 94,1 процентов.

Отмечается, что Уфа и Уфимский район подключатся к данному проекту с 1 сентября текущего года. Кроме этого, чиновники рассматривают вопрос о внедрении проекта в Иглинском районе.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, данный проект, помимо прочего, поддерживает и малый бизнес. Но необходимо контролировать работу частных детских садов, чтобы дети получали качественные услуги.