Симферополь, , 16:01 — REGNUM Симферопольцы, проживающие на улице Калинина и Чернышевского, жалуются на бездействие работников ГУП РК «Крымэнерго», которые несколько месяцев не устраняют проблему слабого напряжения в сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 февраля жители этих улиц.

«С конца 2019 года у нас возникли серьёзные проблемы с напряжением — 170−180 вольт, вместо положенных 220. Мы не можем днём разогреть еду в микроволновке и постирать бельё в машинке. У нас постоянно портятся электроприборы, но никого это не волнует. Наши заявки, которые мы много раз подавали, фактически игнорируют», — негодуют местные жители.

По словам людей, в последний раз технические специалисты «Крымэнерго» обещали устранить дефект кабельного выхода на одном из домов к началу февраля, но ситуация с некачественным электроснабжением до сих пор не изменилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почти 50 населённых пунктов Крыма остались обесточены из-за непогоды.

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