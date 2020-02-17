Симферополь, 17 февраля 2020, 16:01 — REGNUM Симферопольцы, проживающие на улице Калинина и Чернышевского, жалуются на бездействие работников ГУП РК «Крымэнерго», которые несколько месяцев не устраняют проблему слабого напряжения в сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 февраля жители этих улиц.
По словам людей, в последний раз технические специалисты «Крымэнерго» обещали устранить дефект кабельного выхода на одном из домов к началу февраля, но ситуация с некачественным электроснабжением до сих пор не изменилась.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее почти 50 населённых пунктов Крыма остались обесточены из-за непогоды.
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