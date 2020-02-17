Минск, , 15:58 — REGNUM По итогам 2019 года белорусский экспорт нефтепродуктов в денежном выражении сократился до $5,2 млрд — на 19,7% меньше по сравнению с 2018 годом. Об этом пишет издание «Белорусские новости» со ссылкой на Белстат.

По данным статкомитета, в физическом выражении экспорт нефтепродуктов в прошлом году составил 10,5 млн тонн (-11,7%), а поступления от экспорта нефтепродуктов уменьшились на $1,27 млрд.

В 2019 году, как и годом ранее, Белоруссия импортировала 18 млн т нефти. Однако в прошлом году был почти в 12 раз сокращён импорт нефтепродуктов — их закупили 247,4 тыс тонн.

В нынешнем году Белоруссия переживает проблемы экспорта нефтепродуктов из-за отсутствия контрактов на поставку российской нефти в прежних объемах, пишет издание. Россия остановила поставки нефти в Белоруссию с 1 января в связи с истечением срока годовых контрактов.

Белорусская госкомпания ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 4 января информировала о возобновлении поставок российской нефти на госпредприятие ОАО «Нафтан». Отмечалось: «График поставок нефти носит долгосрочный характер. В ближайшее время планируется возобновление поставок нефти в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Однако по факту единственным поставщиком российской нефти оказалась группа компаний Михаила Гуцериева, у которого тесные отношения с Александром Лукашенко.