Москва, , 15:53 — REGNUM Нефть марки Brent завершила прошлую неделю максимальным ростом с сентября, и сегодня, 17 февраля, торгуется выше $57 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Таким образом, краткосрочная техническая картина благоприятно складывается для быков. В рамках восходящего тренда следующей целью станет отметка $60,62 за баррель.

Тем не менее, драйверов для начала роста нет. Надежды на экстренное заседание министерской группы ОПЕК+ по добыче постепенно ослабевают.

Плюс на котировки давит тот факт, что из-за коронавируса, китайские компании сокращают нефтепереработку и просят своих поставщиков отложить поставки.

Согласно оценкам китайской консалтинговой компании Jcache, загрузка НПЗ в КНР снизилась примерно на 25%. Однако эти факты уже заложены в котировках.

Начало недели обещает быть спокойным на рынке нефти. Расшевелить торги смогут данные от API и минэнерго США по запасам сырой нефти и нефтепродуктов.

Также торги активизируются в случае согласования с Москвой мер поддержки в виде дополнительного ограничения добычи», — пояснил эксперт.

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