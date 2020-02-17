Салехард, , 15:53 — REGNUM На Ямале самый большой оборот на Урале в общественном питании. Основные показатели социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа за 2019 год обнародовал Тюменьстат.

Наибольший рост промышленного производства, 16%, наблюдался в Ямало — Ненецком автономном округе.

По объёму производства молока (369,9 кг на душу населения) и производства яиц (1047 штук на человека) в хозяйствах всех категорий лидирует Тюменская область.

Наибольший объём производства мяса (152,3 кг на душу населения) наблюдался в Челябинской области.

Максимальное значение ввода жилья, в том числе индивидуальными застройщиками, наблюдалось в 2019 году в Югре.

Самый высокий оборот розничной торговли зафиксирован в Свердловской области — 277 тыс. рублей на душу населения. По обороту общественного питания на душу населения и объёму платных услуг на душу населения лидирует Ямал.