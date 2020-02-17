Москва, , 15:47 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам голосовать против законопроекта о создании в РФ Фонда нефтегазовых сверхдоходов, которые должны быть распределены между гражданами страны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Речь идет о законопроекте депутатов фракции «Справедливая Россия», который предполагал создать в РФ Фонд национального сбережения. Предполагалось, что в этот фонд будут поступать средства в виде сверхдоходов бюджета от продажи нефти и газа. Затем 90% этих средств должны были быть распределены между гражданами РФ, а 10% — отправиться в Фонд национального благосостояния, предлагали авторы законопроекта.

Такие нововведения могли бы позволить использовать допдоходы бюджета от продажи нефти и газа более эффективно, отмечают авторы инициативы. Между тем правительство и Счетная палата не поддержали такое предложение. Так, в своем отзыве они отметили, что заявление депутатов о большей эффективности распределения нефтегазовых доходов недостаточно обосновано. Кроме того, такая инициатива рискованна для формирования Фонда национального благосостояния, который в свою очередь занимается софинансированием добровольных пенсионных накоплений и обеспечивает покрытие дефицита федерального бюджета в случае необходимости. В связи с этим профильный комитет также не поддержал законопроект.