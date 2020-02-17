Москва, , 15:43 — REGNUM Российская валюта получает весомую поддержку в последнее время по причине нескольких факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Во-первых, стабилизировалась обстановка на рынке и ушла паника инвесторов по поводу распространения коронавируса в Китае. Постепенно снижается число новых случаев заболевания и растёт количество выздоравливающих.

Это может свидетельствовать о том, что самое страшное позади и пик короновируса проходит. На этом фоне снижается спрос на безопасные активы на рынках, что стимулирует рубль.

Во-вторых, на фоне снижения общего пессимизма возрастают котировки нефти от минимума $53 выше $57 за баррель Brent. Также для многих инвесторов стимулируют рубль и новости о перспективе покупки правительством акций Сбербанка у ЦБ за счёт продажи валюты из Фонда национального благосостояния.

Негативным фактором служит рост индекса доллара к основным валютам. В следствии чего, курс рубля может колебаться как в сторону роста, так и в сторону понижения.

Прогнозируемый диапазон текущую неделю — 62,60 — 64,10 руб./доллар и 67,70 — 69,50 руб./евро», — полагает эксперт.

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