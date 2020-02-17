Киев, , 15:42 — REGNUM Промышленность Украины падает уже семь месяцев подряд. Об этом, как передает издание «Европейская правда», говорится в презентации программы министерства экономики Украины «Экономическая стратегия: рост через инвестиции».

Так, в 2019 году промпроизводство на Украине сократилось на 1,8%. В правительстве Украины считают, что это вызвано снижением мировых цен на чёрные металлы, ремонт производственных мощностей в энергетике и металлургии, тёплой зимой, санкциями от РФ и укреплением гривны.

По мнению чиновников, ситуация исправится по мере введения в эксплуатацию новых производств, проведения реформ и улучшения внешней конъюнктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в ближайшее десятилетие Украине нужно вложить в обновление средств производства около $50 млрд.

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