Москва, , 15:36 — REGNUM Компания «Джи Эм Авто» объявила об отзыве 321 кроссовера Cadillac XT5 в связи с обнаруженными техническими неисправностями. Об этом 17 февраля сообщается на сайте Росстандарта.

Как уточняется, под отзывную кампанию попали машины, которые были проданы в России с 2017 по 2019 годы.

В отзываемых автомобилях установлен неисправный кронштейн громкоговорителя вызова экстренных оперативных служб и некоторые другие элементы крепления.

«Причиной отзыва транспортных средств является кронштейн громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС, а также отдельные элементы крепления кронштейна и самого громкоговорителя, которые расположены в возможной зоне касания моделью колена и не соответствуют требованиям к минимальному радиусу скругления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы отзываемых автомобилей могут обратиться в ближайший дилерский центр для устранения неисправностей. Автопроизводитель подчёркивает, что на отзываемых машинах все необходимые работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

Ранее компания BMW объявила об отзыве в России 1650 автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности.

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